Эвелина Бледанс призналась в изменах супругу

Телеведущая Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своих изменах супругу.
Она считает, что в жизни может произойти всякое, но своей второй половинке не нужно рассказывать обязательно все, особенно что касается интрижек на стороне – это больно любому влюбленному человеку.
«Я считаю, что не надо рассказывать, что там и где было. Бывает всякое, бывают вещи, когда обстоятельства выше тебя. Надо это забыть, и чтобы оно ушло вместе с тобой на пляже в песок и все», – заявила актриса в YouTube-шоу «Легенда».
Звезда была замужем уже три раза. Ее последний брак с продюсером Александром Семиным распался именно из-за измен.