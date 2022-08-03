Эвелина Бледанс призналась в изменах супругу

«Я считаю, что не надо рассказывать, что там и где было. Бывает всякое, бывают вещи, когда обстоятельства выше тебя. Надо это забыть, и чтобы оно ушло вместе с тобой на пляже в песок и все», – заявила актриса в YouTube-шоу «Легенда».