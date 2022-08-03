Шейк показала, как плавает в бассейне в розовом купальнике

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала видео, в котором плавает в бассейне в розовом купальнике. Роликом звезда подиумов поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ирина Шейк выложила в личном блоге короткое видео, в котором показала, как плавает на спине в открытом бассейне на вилле. Супермодель одета в раздельный купальник розового цвета, а ее волосы распущены.

«Прекрасный остров», — написала под роликом Шейк, но на испанском языке.

В настоящий момент россиянка отдыхает на Ибице.

«Русская красавица», «Очаровательная русалка», «Самая красивая женщина на планете Земля», «Вы украшаете этот остров», «Роналду вошел в чат», — писали подписчики Ирины Шейк в комментариях.