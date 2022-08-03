Что стало с дочерью Малинина и Зарубиной

Единственной наследнице исполнительницы хита «На теплоходе музыка играет» уже 36 лет. Молодая женщина, отцом которой является Александр Малинин, сумела побороть длительную депрессию и сегодня выглядит потрясающе.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Когда родилась Кира, из роддома малышку забирала бабушка – мать Ольги Зарубиной. Увы, но звездному отцу в то время было не до детей. Артист и не скрывал – пополнение не входит в его ближайшие планы. Решение оставить ребенка приняла певица, ранее сделавшая от ветреного мужа аборт. Как признавалась неоднократно в своих интервью Зарубина, пьяники и гулянки мешали главе семейства думать о близких.

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Брак коллег продлился недолго, когда малышке исполнилось 9 месяцев — родители расстались. Далее последовал переезд в Америку, где Кира и провела всю жизнь, называя папой отчима. Несколько лет назад мать девушки попыталась призвать Александра Малинина к ответственности, но счастливого воссоединения родственников так и не случилось. Исполнитель согласился оплатить учебу наследницы, но не больше.

На почве неудачного знакомства с единокровным родителем у Киры началась затяжная депрессия. Барышня вернулась в США, где долгое время пребывала не в лучшем состоянии духа. Запомнившаяся российским телезрителям щекастой пышечкой дочь Ольги Зарубиной решила кардинально сменить внешность. Теперь прелестную американку не узнать. Из упитанной девушки она превратилась в стройную красотку. Новому облику поспособствовала любовь, об этом журналистам рассказала счастливая мама Киры.

Своего избранника прелестница встретила в казино. Новый знакомый, оказавшийся зажиточным фермером, сразу же заприметил Киру. Проболтав всю ночь напролет, молодые люди договорились о встрече. Вскоре парень сдержал обещание, прислав новоиспеченной возлюбленной деньги на дорогу.

«Это любовь творит чудеса! Если рядом хороший спутник, который балует свою спутницу, она и будет выглядеть супер-супер. Кира в последнее время похудела. Я ей даже на днях написала: «Кира, ты там вообще кушаешь?». Она мне ответила: «Мама, это я еще поправилась!». Дочь хочет нравиться своему молодому человеку», — похвасталась Зарубина.