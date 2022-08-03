Кормит грудью! Мария Шарапова впервые показала своего сына

Мария Шарапова недавно стала мамой. Она не афишировала ни свою беременность, ни то, что родила. Однако сегодня она опубликовала ролик, как кормит грудью своего ребенка. У нее родился сын Теодор. Отец ребенка – миллионер Александр Джилкс.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Подписчики забросали Марию трогательными комментариями и сообщили ей о том, что материнство ей к лицу. Стоит отметить, что Мария неоднократно говорила, что во время беременности не носила специальную одежду, так как у нее все свои вещи оверсайз.

Кстати, Мария сразу же после родов начала восстанавливать свое тело, так как работа и светские мероприятия не будут ждать долго, пока она вернется в строй.

Напомним, многие матери сразу после родов возвращаются к работе. Среди российских знаменитостей таких много. Например, Ида Галич даже не уходила в декрет. Она посидела с ребенком пару месяцев, а потом снова начала работать. С малышом Леоном в ее случае сидят бабушка с дедушкой и няня. Ида даже смогла после рождения ребенка и после развода наладить личную жизнь.