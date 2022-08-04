Как жил Чернышев до встречи с Заворотнюк

Уже почти 15 лет имя Петра Чернышева неразрывно связано с известной актрисой Анастасией Заворотнюк. Пара поженилась в 2008-м, а в 2018-м в семье появилась дочь Мила. Сегодня Чернышеву 51. Отцом он стал довольно поздно. А ведь и до встречи со звездой российского экрана Петр не был одинок.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

«Проводил полдня в самолете, только чтобы просто меня повидать»

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Петр Чернышев — фигурист потомственный. Его дед, тоже Петр, как и внук, был одиночником, четырехкратным чемпионом СССР. Чернышев-младший начинал неплохо. Он отлично владел тройными прыжками, а потом, увы, получил серьезную травму ноги.

Пока спортсмен лечился и восстанавливался, он здорово отстал от конкурентов. Предпринял попытку добиться успеха в парном катании, но дело пошло не сразу.

Первой женой Чернышева стала известная советская фигуристка Наталья Анненко. В 1990-е ее позвали участвовать в заокеанских шоу. Вслед за любимой искать счастья в Америке поехал и Петр.

Наталья утверждает, что у нее с первым мужем действительно была любовь. «В Америке, когда я в шоу выступала, мог через всю страну ко мне прилететь. Проводил полдня в самолете, только чтобы просто меня повидать, и улетал обратно. Это подвиг!»- рассказывала спортсменка.

Только вот ее мечта о детях так и оставалась мечтой. Петр, который младше на семь лет, был слишком увлечен карьерой.

«Понимаю, что он влюбился в красивую Наоми»

Наталья и Петр без всяких скандалов расстались через семь лет. Чернышев оставил бывшей жене все имущество.

Партнершей Петра к тому времени уже была американка Наоми Ланг. В паре с ней он в итоге добился больших успехов — стал пятикратным чемпионом США, двукратным победителем чемпионата четырех континентов.

«Понимаю, что он влюбился в красивую Наоми. У Пети с Наоми стало больше общих интересов, чем со мной», — вздыхала Наталья.

Однако на Ланг Чернышев так никогда и не женился. Завершив спортивную карьеру, Петр принимал участие в американских ледовых шоу, а в 2007-м его позвали в «Танцы на льду» на родину.

«Это было похоже на электрический разряд»

Ведущая шоу Анастасия Заворотнюк помогла Чернышеву хоть как-то адаптироваться в действительности, с которой он был знаком очень слабо, проведя за рубежом 15 лет. Петр научил звезду российского экрана кататься на коньках.

«Это было похоже на электрический разряд», — не скрывала позже актриса чувств к фигуристу.

Они женились и венчались в Крыму. Чернышев поселился в России, а Америка осталась в прошлом. В 2019-м Анастасия пропала из всех театральных постановок. Поползли слухи о том, что актриса проходит курс лечения. Официальное заявление о том, что Заворотнюк борется с агрессивным видом рака головного мозга, было сделано в мае 2020-го.