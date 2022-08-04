Бледанс раскрыла правду об отношениях со старшим сыном

“Хотя я не могу сказать, что мы прямо не общались. (...) Но, конечно, это было неким ну таким барьером. Потому что он не понимал, почему я так сделала. И, конечно, для мальчика всегда какие-то обидки в сторону отца — это неприятно, больно и не хочется этого”, — объяснила Эвелина.