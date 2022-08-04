Бледанс раскрыла правду об отношениях со старшим сыном

Актриса Эвелина Бледанс стала гостьей шоу “Легенда” (RTVI) и откровенно рассказала о том, почему на какое-то время перестала общаться с сыном от первого брака. Как оказалось, наследник звезды выбрал “сторону” отца сам.
Новость о том, что брак Бледанс с бизнесменом Дмитрием распался, была неожиданностью для поклонников артистки. Для совместного сына пары, Николая, она превратилась в личную трагедию. Мальчик отказался от общения с матерью. Понимая, насколько тяжело сын переживает развод, она не стала перетягивать одеяло на себя.
“Хотя я не могу сказать, что мы прямо не общались. (...) Но, конечно, это было неким ну таким барьером. Потому что он не понимал, почему я так сделала. И, конечно, для мальчика всегда какие-то обидки в сторону отца — это неприятно, больно и не хочется этого”, — объяснила Эвелина.
Сейчас, по словам артистки, отношения с Николаем наладились. Наследнику Эвелины 28 лет, он живет самостоятельно. Поэтому больше всего внимания звезда уделяет младшему сыну Семену. Мальчик родился в 2012 году и имеет диагноз синдром Дауна.
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