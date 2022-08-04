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1 час назад

«Это больно, но оно того стоит»: как Ким Кардашьян добивается плоского живота

Super.ru

Вчера Ким Кардашьян что-то совсем разоткровенничалась и даже призналась: для того чтобы живот был идеально плоским и гладким (а разве еще не?), она сделала аппаратную подтяжку.

Кардашьян рассказала, как добивается плоского живота
Фото: Super.ruSuper.ru

Речь о лазере Morpheus8, который она тут же называет своим любимым, поскольку эффект ее действительно впечатляет. Звезду при этом не смутило, что сама манипуляция болезненная, но, очевидно, для 41-летней Ким этот факт — сущая мелочь, а не препятствие к красоте и вечной молодости. На этом пути ее вообще мало что может остановить, как мы уже поняли. Бывшая супруга Канье Уэста не только рассказала, но и показала живот во время и сразу после лазерной процедуры: на фото отчетливо видно, что покраснела кожа от манипуляций.

«Это больно, но оно того стоит», — поделилась своими ощущениями и выводами Ким. А еще тут же заявила, что «это меняет правила игры». Что бы это ни значило. Такие дела.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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