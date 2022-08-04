Наконец свадьба? Появилось фото Ходченковой в белом наряде

Светлану Ходченкову сняли в наряде, который подозрительно похож на свадебный. Отметим, что актриса лишь раз была замужем.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

На днях Светлану Ходченкову сняли в роскошном платье, по виду походящем на подвенечное. Многие поклонники 39-летней звезды выразили надежду, что это действительно платье невесты. Ведь артистка до сих пор остается одной из самых завидных незамужних дам среди остальных представительниц отечественного кино.

Однако пока Ходченкову поздравлять рано. Белоснежное платье с корсетом было подготовлено вовсе не к свадьбе. Просто Светлана согласилась сняться в рекламе известного ювелирного бренда. Отвечающие за фотосессию стилисты постарались на славу и подобрали звезде роскошный образ.

Светлану Ходченкову сняли в белоснежном наряде

Вообще, стоит отметить, Светлана все свободное время посвящает работе. Съемки в кино, рекламные контракты и так далее — порой складывается впечатление, что у Ходченковой вовсе не остается возможности отвлечься. Однако это не так. В своем расписании Светлана всегда оставляет место для хобби. К примеру, актриса обожает танцы на пилоне. Любовь к этому виду спорта возникла у Ходченковой еще в 2014 году во время съемок фильма «Любит не любит». С тех пор несколько раз в неделю артистка тренируется у шеста.

Экспресс-газета

А вот на личном фронте у Светланы все не так радужно. Как известно, в прошлом звезде не везло. В официальном браке Светлана состояла всего раз. Мужем Ходченковой был коллега по цеху Владимир Яглыч. Будущие супруги познакомились еще в институте. Этот союз продержался всего пять лет.