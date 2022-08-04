Джаред Лето и модель Victoria's Secret на необычном свидании

Ходят слухи, что у Джареда Лето новый роман. На днях папарацци сфотографировали его во время скалолазания в компании 25-летней модели, ангела Victoria's Secret Келси Мерит на Сардинии. Так и хочется сказать: Фигаро тут, Фигаро там. Вроде бы все еще вовсю судачат о том, что 50-летнего актера связывают отношения с русской моделью Дарьей Корчиной, а Джаред взял да и подкинул горячих новостей. Издание Daily Mail также пишет, что Джаред и Келси остановились на огромной яхте с другими моделями Victoria's Secret Жасмин Тукс и Изабель Гулар.