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53 минуты назад

Ангел-хранитель: Джаред Лето и модель Victoria's Secret на очень необычном свидании

Super.ru

Ходят слухи, что у Джареда Лето новый роман. На днях папарацци сфотографировали его во время скалолазания в компании 25-летней модели, ангела Victoria's Secret Келси Мерит на Сардинии. Так и хочется сказать: Фигаро тут, Фигаро там. Вроде бы все еще вовсю судачат о том, что 50-летнего актера связывают отношения с русской моделью Дарьей Корчиной, а Джаред взял да и подкинул горячих новостей. Издание Daily Mail также пишет, что Джаред и Келси остановились на огромной яхте с другими моделями Victoria's Secret Жасмин Тукс и Изабель Гулар.

Джаред Лето и модель Victoria's Secret на необычном свидании
Фото: Super.ruSuper.ru

Келси, известная как первая филиппино-американская модель, вышедшая на подиум Victoria's Secret (показ 2018), продемонстрировала свою невероятную модельную фигуру в черном купальнике с поясом и вырезом на бретелях. В общем, мы следим за развитием событий!

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Звёзды,Изабель Гулар,Жасмин Тукс,Джаред Лето,
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