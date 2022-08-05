Алсу поделилась с фанатами редким снимком своей мамы

Алсу довольно редко делиться со своей публикой подробностями личной жизни и их фотоснимками. Но в день рождения своей мамы, Разии Исхаковны певица решила изменить своим традициям. На своей странице в социальной сети Алсу опубликовала фотографию мамы, которая отпраздновала 68-летнюю годовщину.
К фотографии знаменитая певица добавила трогательные слова поздравления, которые не могли не порадовать родительницу звезды.
«С днем рождения, Мамик! У тебя нас много, а ты у нас одна. Будь здорова и просто будь»,
– подписала фото певица.
Друзья знаменитой исполнительницы, а также фанаты искренне поздравили маму в комментариях. Но больше всего подписчики были удивлены тем, насколько хорошо выглядит мама певицы для своих лет.
«Красивая мамуля», «Всегда прекрасный цветок», «Такая красивая мама, что влюбился!» «Теперь понятно в кого вы такая красивая», «Возраст обходит вашу маму стороной» - засыпали комплиментами фанаты именинницу.
Известно, что Алсу росла в большой семье. У Разии Исхаковны помимо дочери Алсу есть еще три сына – Руслан, Марат и Ренард. Папа певица раньше был руководителем крупной нефтяной компании, а мама работала архитектором. Вдохновившись примером совместной жизни родителей, Алсу после замужества не стала откладывать вопрос появления на свет детей. Выйдя замуж за Яна Абрамова певица сразу же стала мамой первенца. На данный момент у певицы есть две дочери – Сафина и Микелла и сын Рафаэль. В отличие от дочек, сына известные родители скрывают от публики до сих пор, считая, что счастье любит тишину.