Алсу поделилась с фанатами редким снимком своей мамы

Алсу довольно редко делиться со своей публикой подробностями личной жизни и их фотоснимками. Но в день рождения своей мамы, Разии Исхаковны певица решила изменить своим традициям. На своей странице в социальной сети Алсу опубликовала фотографию мамы, которая отпраздновала 68-летнюю годовщину.

Фото: Ovideo.ru Ovideo.ru

К фотографии знаменитая певица добавила трогательные слова поздравления, которые не могли не порадовать родительницу звезды.

«С днем рождения, Мамик! У тебя нас много, а ты у нас одна. Будь здорова и просто будь»,

– подписала фото певица.

Ovideo.ru

Друзья знаменитой исполнительницы, а также фанаты искренне поздравили маму в комментариях. Но больше всего подписчики были удивлены тем, насколько хорошо выглядит мама певицы для своих лет.

«Красивая мамуля», «Всегда прекрасный цветок», «Такая красивая мама, что влюбился!» «Теперь понятно в кого вы такая красивая», «Возраст обходит вашу маму стороной» - засыпали комплиментами фанаты именинницу.