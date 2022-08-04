Каштанова подтвердила свое замужество

«Да, я вышла замуж, но случилось это не вчера. Мы с мужем вместе семь лет, и в какой-то момент узаконили свои отношения, просто не стали этого афишировать. Поженились мы в России, причем в тот момент у меня был такой сильный женский эмоциональный фон, что я была готова рвать и метать в адрес отца своего ребенка. Знаю, само это выражение „отец моего ребенка“ звучит как-то загадочно, но мужем я его действительно публично никогда не называю»,