Каштанова подтвердила свое замужество

Звезда не стала устраивать пышного свадебного торжества.
34-летняя актриса Софья Каштанова держит свою личную жизнь в секрете. Только иногда артистка делится снимками своих детей. Общественность гадала, замужем ли Каштанова и кто является отцом ее наследников. И вот сейчас знаменитость раскрыла все карты.
«Да, я вышла замуж, но случилось это не вчера. Мы с мужем вместе семь лет, и в какой-то момент узаконили свои отношения, просто не стали этого афишировать. Поженились мы в России, причем в тот момент у меня был такой сильный женский эмоциональный фон, что я была готова рвать и метать в адрес отца своего ребенка. Знаю, само это выражение „отец моего ребенка“ звучит как-то загадочно, но мужем я его действительно публично никогда не называю»,
— отметила Софья в беседе с порталом «7 дней».
Актриса рассказала, что они с мужем решили не устраивать пышное торжество, а просто сходили расписаться в ЗАГС. «Платье белое, конечно, было, но без всяких кринолинов. Все прошло спокойно, громкого праздника мы не устраивали, посидели в семейном кругу, без гостей, выпили шампанского. Тогда я в очередной раз убедилась, что счастье действительно любит тишину», — подчеркнула Каштанова.
Напомним, Софья воспитывает двоих детей — сына и дочь.