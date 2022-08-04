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1 час назад

Крисси Тейген объявила о третьей беременности спустя два года после выкидыша

Газета.Ruиещё 2

Топ-модель Крисси Тейген объявила о долгожданной беременности. Об этом сообщает PageSix со ссылкой на соцсети модели.

Топ-модель Крисси Тейген объявила о третьей беременности
Фото: Газета.руГазета.ру

Крисси Тейген сообщила поклонникам, что «радость снова наполнила их дом и сердца», потому что они с Джоном Леджендом станут родителями в третий раз. Это произошло спустя 2 года после того, как модель потеряла ребенка на пятом месяце беременности. 36-летняя Тейген опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) фотографию, на которой она демонстрирует округлившийся живот в высоких прозрачных трусах Gucci за $520. Модель не стала замазывать огромный синяк на ноге, и объяснила подписчикам, откуда он взялся.

«1 миллиард уколов спустя (в последнее время в ногу, как вы видите!) мы ждем еще одного ребенка. На каждом приеме у врача я говорила себе, что объявлю об этом, как только буду уверена, что ребенок здоров. Но потом я услышала сердцебиение и поняла, что слишком сильно нервничала», — подписала снимок модель.

У Тейген и Ледженда уже есть двое детей — 6-летняя дочь Луна и 4-летний сын Майлз. В 2020 году Тейген объявила, что потеряла третьего ребенка на 20-й неделе беременности, а в феврале 2022 года модель сообщила, что они с Леджендом снова проходят через процедуру ЭКО.

Звёзды,Джон Ледженд,Хайди Клум,
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