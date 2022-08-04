Топ-модель Крисси Тейген объявила о третьей беременности

Крисси Тейген сообщила поклонникам, что «радость снова наполнила их дом и сердца», потому что они с Джоном Леджендом станут родителями в третий раз. Это произошло спустя 2 года после того, как модель потеряла ребенка на пятом месяце беременности. 36-летняя Тейген опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) фотографию, на которой она демонстрирует округлившийся живот в высоких прозрачных трусах Gucci за $520. Модель не стала замазывать огромный синяк на ноге, и объяснила подписчикам, откуда он взялся.