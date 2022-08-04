Как все люди: мерзкие привычки звезд

Этих голливудских красавиц знает весь мир по их творчеству, однако они, как и обычные люди, имеют простые человеческие слабости. Рассказываем о вредных привычках голливудских див, а материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Кэмерон Диас

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Актриса, пожалуй, занимает одно из первых мест по набору вредных привычек: она очень много курит (хотя и утверждает, что бросила еще в 2003 году), а еще она не признает любые дезодоранты и антиперспиранты, мол, в их состав входит алюминий, а, по ее мнению, он канцерогенный. В близком окружении Диас даже ходят шутки, что с Кэмерон особенно сложно разговаривать после тренировок или на съемках — уж слишком от нее пахнет.

Кэти Перри

Те, кто близко знаком с певицей, знают о ее патологической страсти постоянно чистить зубы. Во все туры и даже короткие поездки Перри берет десяток новых зубных щеток. В день она чистит зубы по 5–6 раз, то есть после каждого приема пищи. Она признается, что ей постоянно кажется, что на зубах моментально образуется налет и они станут грязными и потемнеют. Люди из окружения Кэти даже шутят, что в прошлой жизни она была акулой, так трепетно артистка относится к своим зубам.

Legion-media

Бритни Спирс

Еще с детства певица до крови грызла свои ногти. Она ненавидит, когда они слишком отрастают или появляются заусенцы. Повзрослев, она так и не смогла избавиться от этой вредной привычки, хотя и пыталась. В одном из интервью она призналась, что ее частенько подводят нервы. По всей видимости именно по этой причине Спирс редко увидишь с красивым маникюром, даже гель-лак на ногтях она выносит с большим трудом.

Legion-media

Меган Фокс

Возможно, актриса слегка погорячилась, когда в одном из своих интервью честно призналась, что ненавидит убираться дома, никогда не вешает вещи в шкаф и, самое ужасное, очень часто не смывает за собой в туалете: «Со мной ужасно жить. Я не убираюсь. Моя одежда валяется там, где я ее снимаю. Я забываю смывать за собой в туалете». К такому неожиданному откровению, кажется, были готовы не все поклонники Меган Фокс.

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Линдси Лохан

Актриса известна скандальными выходками, дебошами и употреблением запрещенных веществ, которые сильно подкосили ее когда-то стремительно развивающуюся карьеру. Но это еще не все: Лохан любит поковыряться в носу, при этом даже не стараясь делать это максимально быстро и незаметно. Фотографии Линдси с пальцем в носу легко найти в социальных сетях, что не добавляет ей плюсов в глазах общественности.