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1 час назад

Изменивший Эмили Ратаковски муж умоляет модель дать ему еще один шанс

Газета.Ru

Муж Эмили Ратаковски Себастьян Беар-Макклард пытается вернуть возлюбленную после многочисленных измен. Об этом сообщает PageSix.

Изменивший Ратаковски муж умоляет дать ему шанс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Беар-Макклард пытается вернуть расположение Ратаковски, умоляя модель дать ему еще один шанс. Но его попытки безуспешны, поскольку модель твердо решила, что никогда не простит мужа-изменника.

"Себастьян умоляет ее дать ему еще один шанс. Но этого не произойдет, потому что Эмили провела собственное расследование и обнаружила еще больше гадостей, которые он делал за ее спиной",

- сообщил изданию источник, близкий к Ратаковски.

31-летняя Эмили Ратаковски и 41-летний Себастьян Беар-Макклард поженились в феврале 2018 года. В марте 2021 у пары родился сын Сильвестр. Модель рассталась с мужем в июле 2022 года, после сообщений о том, что Беар-Макклард неоднократно изменял ей. По данным издания, Ратаковски еще не наняла адвоката, но точно решила подать на развод.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Эмили Ратаковски была инициатором расставания с Себастьяном Беар-Макклардом.

Звёзды,Эмили Ратаковски,
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