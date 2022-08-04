В сети появились слухи о беременности Оксаны Федоровой

Оксана Федорова - счастливая мать двоих детей. Однако в Сети появились данные о новой беременности ведущей.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

В 2002 году россиянка Оксана Федорова завоевала первый приз на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Темноволосая модель с чарующей улыбкой должна была отправиться в путешествие по разным странам мира, но не сделала это, спустя несколько месяцев после победы отказавшись от престижного титула.

Вместо этого Оксана Федорова сосредоточилась на жизни в России. Спустя несколько лет модель вышла замуж и родила двоих детей. Примечательно, что она не распространяется о своей личной жизни. Зато с удовольствием делится с фанатами новостями о работе. Оксана не только нашла себя в качестве ведущей в программе «Спокойной ночи, малыши!», но и занялась оперным вокалом. Она даже выступает с сольными партиями.

А еще Федорова находит время потанцевать. Она заинтересовалась танцами после того, как приняла участие в очередном сезоне шоу «Танцы со звездами». Оксана, впрочем, несмотря на физические нагрузки, то и дело подвергается волнам слухов о третьей беременности. Вот и на сей раз некоторые особо наблюдательные фанаты, подписанные на официальную страничку Оксаны в социальной сети «Инстаграм*», высказали уверенность, что Федорова ждет ребенка.

Экспресс-газета

Поводом для обсуждений послужило видео, на котором новоиспеченная певица, облаченная в золотистое бикини, запечатлена с подружками на море. Счастливо улыбающаяся артистка предстала без одежды, демонстрирующей внушительный живот, и вот фанаты заподозрили, что Федорова в положении.