Дочь Заворотнюк определилась с фасоном свадебного платья

Российская модель Анна Заворотнюк рассказала, в каком свадебном платье любой невесте будет удобно на свадьбе. Предположительно, такой фасон дочка известной актрисы Анастасии Заворотнюк выбрала и для своего бракосочетания.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Блогеру в соцсетях поступил вопрос от подписчицы о том, в каком наряде лучше всего выходить замуж. При этом поклонница модели спросила, какие ткань и фасон выбрала бы сама Заворотнюк.

Знаменитость поздравила девушку с таким важным событием и порекомендовала ей что-нибудь «классическое, строгое, но нежное». При этом она отметила, что подвенечное платье необходимо подбирать так, чтобы в нем можно было плясать всю ночь.