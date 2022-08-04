Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
39 минут назад

Дочь актрисы Заворотнюк определилась с фасоном свадебного платья

Слово и Дело

Российская модель Анна Заворотнюк рассказала, в каком свадебном платье любой невесте будет удобно на свадьбе. Предположительно, такой фасон дочка известной актрисы Анастасии Заворотнюк выбрала и для своего бракосочетания.

Дочь Заворотнюк определилась с фасоном свадебного платья
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Блогеру в соцсетях поступил вопрос от подписчицы о том, в каком наряде лучше всего выходить замуж. При этом поклонница модели спросила, какие ткань и фасон выбрала бы сама Заворотнюк.

Знаменитость поздравила девушку с таким важным событием и порекомендовала ей что-нибудь «классическое, строгое, но нежное». При этом она отметила, что подвенечное платье необходимо подбирать так, чтобы в нем можно было плясать всю ночь.

Дочери заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк сделали предложение еще год назад, так что, возможно, именно такое платье будет на свадьбе у самой модели.

Звёзды,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители