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1 час назад

Высоцкая взяла паузу в театре в связи с болезнью

Мира Маркина

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая сообщила подписчикам своего Telegram-канала о том, что вынуждена прервать выступления в театре в связи с болезнью. Звезда заболела коронавирусом.

Высоцкая взяла паузу в театре в связи с болезнью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

“Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи”, – объяснила Высоцкая.

Из обращения Юлии подписчикам неизвестно, контактировала ли она с супругом, 84-летним Андреем Кончаловским. Ранее звезда выражала обеспокоенность тем, как перенесут болезнь в случае инфицирования ее муж и 69-летняя мама.

Ранее мы писали, что россиян предупредили о росте заразности коронавируса.

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