Адель взяла ипотеку на 30 лет для покупки дома

Британская певица Адель купила дом в ипотеку. Ближайшие 30 лет она будет выплачивать банку по $227 тыс. в месяц, чтобы погасить кредит в $38 млн.

Адель взяла ипотеку, чтобы приобрести особняк стоимостью $58 млн, сообщает Daily Mail. На момент покупки дома у британской певицы были $20 млн —оставшиеся $38 млн. она взяла в кредит. Ежемесячный платеж, который она обязана вносить на протяжении ближайших 30 лет, составляет $227 тыс.

В этом доме Адель будет жить вместе со своим бойфрендом Ричем Полом. В мае исполнительница опубликовала в социальных сетях фотографию с возлюбленным на фоне нового особняка.