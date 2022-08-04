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1 час назад

Адель взяла ипотеку на 30 лет для покупки дома —  ежемесячный платеж по ней составляет $227 тыс

WMJ.ruиещё 2

Британская певица Адель купила дом в ипотеку. Ближайшие 30 лет она будет выплачивать банку по $227 тыс. в месяц, чтобы погасить кредит в $38 млн.

Адель взяла ипотеку на 30 лет для покупки дома
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Адель взяла ипотеку, чтобы приобрести особняк стоимостью $58 млн, сообщает Daily Mail. На момент покупки дома у британской певицы были $20 млн —оставшиеся $38 млн. она взяла в кредит. Ежемесячный платеж, который она обязана вносить на протяжении ближайших 30 лет, составляет $227 тыс.

В этом доме Адель будет жить вместе со своим бойфрендом Ричем Полом. В мае исполнительница опубликовала в социальных сетях фотографию с возлюбленным на фоне нового особняка.

Особняк находится в Лос-Анджелесе, а его площадь составляет более 1700 квадратных метров. Внутри есть 8 спален, 12 ванных комнат, а также собственный кинотеатр, тренажерный зал и сигарная комната. Раньше он принадлежал актеру Сильвестру Сталлоне.

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