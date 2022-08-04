Ида Галич высказалась об отношении к собственной груди

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич высказала свое отношение к пластической операции по увеличению груди. Размышлениями на данную тему она поделилась в личном Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, 32-летняя знаменитость рассказала, что в комментариях под снимками на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) многие подписчики задают вопросы о том, почему она все еще не увеличила собственную грудь, имея при этом достаточное количество средств.

В ответ на данное замечание инфлюэнсерша заявила, что не собирается прибегать к помощи пластических хирургов. «Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу», — рассказала звезда. Кроме того, Галич сопроводила свое сообщение кадром, на котором она прикрывает руками свою обнаженную грудь.