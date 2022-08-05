Ирина Тонева: Маша Алалыкина может вернуться в «Фабрику»

В этом году шоу «Фабрика звезд» празднует юбилей. В связи с чем появились слухи, что группа «Фабрика» соберет в честь этого события всех участниц.
На возможное воссоединение намекнула первая солистка коллектива Ирина Тонева и две новые солистки группы во время эфира нового шоу Яны Чуриковой. На программе они пересматривали старые записи, вспоминали давние съемки и рассуждали о будущем.
На одном из видео была запечатлена и Маша Алалыкина. Увидев ее, Тонева сказала:
«Самая счастливая из всех. Даже и не верится, что она ушла и от этого отказалась».
Про Алалыкину на эфире вспоминали еще несколько раз. И, не исключено, что ее снова можно будет увидеть на сцене.
По неофициальной информации, коллектив может воссоединиться. Но Ирина Тонева не стала подтверждать эту историю, однако тонко намекнула, что «все возможно».