Ирина Тонева: Маша Алалыкина может вернуться в «Фабрику»

В этом году шоу «Фабрика звезд» празднует юбилей. В связи с чем появились слухи, что группа «Фабрика» соберет в честь этого события всех участниц.

Фото: runews24.ru runews24.ru

На возможное воссоединение намекнула первая солистка коллектива Ирина Тонева и две новые солистки группы во время эфира нового шоу Яны Чуриковой. На программе они пересматривали старые записи, вспоминали давние съемки и рассуждали о будущем.

На одном из видео была запечатлена и Маша Алалыкина. Увидев ее, Тонева сказала:

«Самая счастливая из всех. Даже и не верится, что она ушла и от этого отказалась».

Про Алалыкину на эфире вспоминали еще несколько раз. И, не исключено, что ее снова можно будет увидеть на сцене.