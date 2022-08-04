Кардашьян призналась в подтяжке живота

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян призналась в улучшении фигуры посредством косметологической процедуры. На эту тему она высказалась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

41-летняя знаменитость опубликовала фотографию из кабинета специалиста, на котором она лежит на кушетке в спортивном бра и легинсах черного цвета. На размещенных кадрах виден покрасневший живот бизнесвумен, объемы которого она уменьшала с помощью нехирургической подтяжки кожи, выполненной игольчатым лазером Morpheus Micro.

В описании к публикации звезда реалити-шоу описала указанную процедуру фразой «это вмешательство разделило мою жизнь на до и после» и поблагодарила сотрудников СПА-центра Ghavami за опыт.

«Да, процедура по подтяжке живота достаточно болезненная, но теперь это мой самый любимый лазер!»