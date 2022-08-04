Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Кардашьян описала подтяжку живота фразой «это разделило мою жизнь на до и после»

Lenta.ru

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян призналась в улучшении фигуры посредством косметологической процедуры. На эту тему она высказалась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кардашьян призналась в подтяжке живота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

41-летняя знаменитость опубликовала фотографию из кабинета специалиста, на котором она лежит на кушетке в спортивном бра и легинсах черного цвета. На размещенных кадрах виден покрасневший живот бизнесвумен, объемы которого она уменьшала с помощью нехирургической подтяжки кожи, выполненной игольчатым лазером Morpheus Micro.

В описании к публикации звезда реалити-шоу описала указанную процедуру фразой «это вмешательство разделило мою жизнь на до и после» и поблагодарила сотрудников СПА-центра Ghavami за опыт.

«Да, процедура по подтяжке живота достаточно болезненная, но теперь это мой самый любимый лазер!»

— призналась она.

Звёзды,Ким Кардашьян,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители