Асмус заявила, что не занималась сексом с малознакомыми мужчинами

«Героиня в «Люсе» — моя полная противоположность. У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами, я ненавижу каблуки и не люблю носить платья», — подчеркнула Асмус.

Артистка добавила, что очень редко пьет алкоголь и никогда не употребляла запрещенные вещества, так как «это зло». К тому же Асмус считает себя слишком собранным человеком, который очень серьезно относится к своей жизни. По словам актрисы, она крайне редко думает о деньгах и практически всегда отказывается от выгодных предложений по работе в пользу интересного материала.