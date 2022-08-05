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33 минуты назад

Асмус заявила, что никогда не занималась сексом с малознакомыми мужчинами

Газета.Ruиещё 1

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) опровергла предположения фанатов о ее схожести с героиней сериала «Люся» в котором бывшая жена Гарика Харламова сыграла главную роль.

Асмус заявила, что не занималась сексом с малознакомыми мужчинами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Героиня в «Люсе» — моя полная противоположность. У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами, я ненавижу каблуки и не люблю носить платья», — подчеркнула Асмус.

Артистка добавила, что очень редко пьет алкоголь и никогда не употребляла запрещенные вещества, так как «это зло». К тому же Асмус считает себя слишком собранным человеком, который очень серьезно относится к своей жизни. По словам актрисы, она крайне редко думает о деньгах и практически всегда отказывается от выгодных предложений по работе в пользу интересного материала.

Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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