Елена Воробей назвала причину расставания с женихом

Расставание юмористки Елены Воробей с женихом-госслужащим стало большой неожиданностью для многих. Еще в прошлом году СМИ писали о скорой свадьбе возлюбленных, однако к алтарю пара так и не пошла.

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Недавно артистка рассказала, почему бросила своего ухажера. Издание StarHit сообщило, что это произошло из-за сильной разницы в уровне дохода.

«Нужно стараться смотреть чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно»,

— объяснила юмористка.