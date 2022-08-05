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3 часа назад

Елена Воробей назвала причину расставания с женихом

Слово и Дело

Расставание юмористки Елены Воробей с женихом-госслужащим стало большой неожиданностью для многих. Еще в прошлом году СМИ писали о скорой свадьбе возлюбленных, однако к алтарю пара так и не пошла.

Елена Воробей назвала причину расставания с женихом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Недавно артистка рассказала, почему бросила своего ухажера. Издание StarHit сообщило, что это произошло из-за сильной разницы в уровне дохода.

«Нужно стараться смотреть чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно»,

— объяснила юмористка.

Лекции психолога помогли ей осознать одну вещь — не стоит искусственно продлевать изжившие себя отношения. При этом Воробей заметила, что сейчас находится в поиске. В этом деле артистка старается следовать зову сердца.

Звёзды,Елена Воробей,
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