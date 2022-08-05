Елена Воробей назвала причину расставания с женихом

Расставание юмористки Елены Воробей с женихом-госслужащим стало большой неожиданностью для многих. Еще в прошлом году СМИ писали о скорой свадьбе возлюбленных, однако к алтарю пара так и не пошла.
Недавно артистка рассказала, почему бросила своего ухажера. Издание StarHit сообщило, что это произошло из-за сильной разницы в уровне дохода.
«Нужно стараться смотреть чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно»,
— объяснила юмористка.
Лекции психолога помогли ей осознать одну вещь — не стоит искусственно продлевать изжившие себя отношения. При этом Воробей заметила, что сейчас находится в поиске. В этом деле артистка старается следовать зову сердца.