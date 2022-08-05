Как сейчас выглядит бывшая солистка "Фабрики" Маша Алалыкина

История обычной девушки Маши Алалыкиной началась еще в возрасте 19 лет, когда юная Маша пришла на кастинг «Фабрики звезд-1», чтобы поддержать свою сестру на пробах. Так вышло, что именно ее заметили организаторы шоу и пригласили на проект.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Прошло время, девушка стала невероятно знаменитой, успешной, ей пророчили потрясающую карьеру на ТВ, но внезапно для всех она покинула группу на самом пике.

Уже около 20 Алалыкина скрывается от камер, а все потому что Мария приняла ислам, вышла замуж и предпочла сцене и хайпу тихую и спокойную жизнь.

Последние дни все поклонники старого шоу с энтузиазмом обсуждают новость о том, что телепроект «Фабрика звезд» возвращается на экраны в честь своего 20-летия. Причастные к организации камбэка ненавязчиво намекнули публике, что Алалыкина тоже может вернуться в проект, как и другие участники «Фабрики», но не осветили никаких деталей. Что это, пиар-ход или Алалыкина действительно решилась на возвращение к прошлой жизни?!

К слову, в сети есть только несколько кадров, которые свидетельствуют о том, что Маша (ныне Марьям) приняла другую религию. Как видно на фото ниже, девушка покрыта и соблюдает традиции в честь торжества.