Как сейчас выглядит бывшая солистка "Фабрики" Маша Алалыкина

История обычной девушки Маши Алалыкиной началась еще в возрасте 19 лет, когда юная Маша пришла на кастинг «Фабрики звезд-1», чтобы поддержать свою сестру на пробах. Так вышло, что именно ее заметили организаторы шоу и пригласили на проект.
Прошло время, девушка стала невероятно знаменитой, успешной, ей пророчили потрясающую карьеру на ТВ, но внезапно для всех она покинула группу на самом пике.
Уже около 20 Алалыкина скрывается от камер, а все потому что Мария приняла ислам, вышла замуж и предпочла сцене и хайпу тихую и спокойную жизнь.
Последние дни все поклонники старого шоу с энтузиазмом обсуждают новость о том, что телепроект «Фабрика звезд» возвращается на экраны в честь своего 20-летия. Причастные к организации камбэка ненавязчиво намекнули публике, что Алалыкина тоже может вернуться в проект, как и другие участники «Фабрики», но не осветили никаких деталей. Что это, пиар-ход или Алалыкина действительно решилась на возвращение к прошлой жизни?!
К слову, в сети есть только несколько кадров, которые свидетельствуют о том, что Маша (ныне Марьям) приняла другую религию. Как видно на фото ниже, девушка покрыта и соблюдает традиции в честь торжества.