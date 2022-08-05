49-летняя Хайди Клум вышла в мини-платье с декольте

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась видео в откровенном образе с отдыха, куда она отправилась вместе с мужем, музыкантом Томом Каулитцем. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

49-летняя знаменитость снялась в шелковом мини-платье розового цвета, V-образное декольте которого украшено кружевом белого цвета. На размещенных кадрах манекенщица вышла на балкон номера с распущенными волосами и макияжем в стиле smoky eyes. В качестве аксессуаров она выбрала подвеску на шее. Супруг запечатлел жену на фоне океана.

Известно, что Клум отключила возможность комментировать публикацию, а также видеть количество лайков от пользователей сети. При этом в описании к ролику, который набрал 578 тысяч просмотров, она отметила, что его автором является Каулитц.

В июне 18-летняя дочь супермодели Хайди Клум Лени снялась в пляжном образе и восхитила фанатов. Манекенщица опубликовала серию кадров, на которых позировала в розовом бикини с цветочным принтом бренда Frankies Bikinis.