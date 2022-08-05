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1 час назад

Никита Малинин рассказал, как папа помог его музыкальной карьере

Даша Краснова

Никита Малинин рассказал, как отец — известный музыкант Александр Малинин помог его карьере. По его словам, отправной точкой стало участие в проекте «Две звезды. Отцы и дети», где они спели вместе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Никита Малинин рассказал, как папа помог его музыкальной карьере
Фото: социальные сетисоциальные сети

«Лето проходит в работе, пишу музыку на даче, у меня концерты с папой. После программы «Две звезды» мы решили сделать совместное выступление. Я очень рад, что удалось поучаствовать в такой передаче».

Сейчас Малинин занят не только карьерой, мужчина счастлив в браке с девушкой по имени Наталья. Они планируют завести детей, но не торопят события.

До этого мы рассказывали про знаменитостей, которых травили в школе.

Звёзды,Александр Малинин,
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