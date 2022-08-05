"Захотел со старушкой": Кудрявцева о муже на 17 лет младше

Лера Кудрявцева не скрывает, что ее роман с хоккеистом Игорем Макаровым развивался стремительно. В начале отношений влюбленные буквально не вылезали из спальни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

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Однако, даже когда страсть стала тише, отношения не закончились. Пара стала жить вместе, а затем Кудрявцева подарила своему партнеруу дочь и исполнила его заветную мечту. Спортсмен всегда хотел, чтобы у него была дочь.

В интервью Кудрявцева говорит, что не стесняется разницы в возрасте с мужем. Хотя 17 лет для многих — это критично.

«Он захотел переспать со старушкой, а я с молодым. И что-то затянуло», — шутит Кудрявцева.

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По словам ведущей, если супруги устали друг от друга, то спокойно могут разойтись по разным сторонам дома. В коттедже достаточно комнат, чтобы уединиться и отдохнуть с книгой, посмотреть фильм или полежать в ванной, не стесняя другого.