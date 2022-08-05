Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
30 минут назад

"Захотел со старушкой": Кудрявцева о муже на 17 лет младше

Даша Краснова

Лера Кудрявцева не скрывает, что ее роман с хоккеистом Игорем Макаровым развивался стремительно. В начале отношений влюбленные буквально не вылезали из спальни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

"Захотел со старушкой": Кудрявцева о муже на 17 лет младше
Фото: социальные сетисоциальные сети

Однако, даже когда страсть стала тише, отношения не закончились. Пара стала жить вместе, а затем Кудрявцева подарила своему партнеруу дочь и исполнила его заветную мечту. Спортсмен всегда хотел, чтобы у него была дочь.

В интервью Кудрявцева говорит, что не стесняется разницы в возрасте с мужем. Хотя 17 лет для многих — это критично.

«Он захотел переспать со старушкой, а я с молодым. И что-то затянуло», — шутит Кудрявцева.

социальные сети

По словам ведущей, если супруги устали друг от друга, то спокойно могут разойтись по разным сторонам дома. В коттедже достаточно комнат, чтобы уединиться и отдохнуть с книгой, посмотреть фильм или полежать в ванной, не стесняя другого.

До этого мы рассказывали, что

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители