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17 минут назад

Савичева рассказала, почему бросила дочь ради музыки

Вести Подмосковьяиещё 1

Певица Юлия Савичева в программе «Муз PRO-новости» объяснила, почему не уезжает жить в Португалию. В этой стране живет дочь артистки и видятся они крайне редко. Суть в том, что Савичевой нужно выступать, у нее нет времени полноценно заниматься наследницей. Россияне считают, что Савичева неправильно расставила приоритеты. Савичеву призывают не сравнивать себя с Аллой Пугачевой. Якобы в случае с Юлией - она не так популярна, чтобы ставить своего ребенка на второй план. Интернет-пользователи уверены, что Савичева могла бы жить с дочерью и раз в год-два устраивать концертные туры.

Савичева рассказала, почему бросила дочь ради музыки
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Себя Савичева называет 100% артистом. Она утверждает, что не может жить без сцены. Якобы если она выберет дочь, то будет чувствовать себя несчастной. Савичевой хотелось бы всей семьей жить в Португалии и чтобы она сама изредка уезжала на гастроли в Россию, но пока так не получается. Дочь звезды живет с бабушкой и дедушкой и Савичева видит ее крайне редко из-за сложностей с пересечением границы.

Артистку и ее наследницу разделяли коронавирусные ограничения, а теперь санкции против России. Савичеву осуждают за прохладное отношение к дочери. В июне 2021 года Юлия Савичева начала оформление документов для получения вида на жительство в Португалии. Этот процесс затянулся. Соответственно, звезда видит свою девочку разве что онлайн.

Звёзды,Юлия Савичева,Алла Пугачева,
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