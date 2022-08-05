Савичева рассказала, почему бросила дочь ради музыки

Певица Юлия Савичева в программе «Муз PRO-новости» объяснила, почему не уезжает жить в Португалию. В этой стране живет дочь артистки и видятся они крайне редко. Суть в том, что Савичевой нужно выступать, у нее нет времени полноценно заниматься наследницей. Россияне считают, что Савичева неправильно расставила приоритеты. Савичеву призывают не сравнивать себя с Аллой Пугачевой. Якобы в случае с Юлией - она не так популярна, чтобы ставить своего ребенка на второй план. Интернет-пользователи уверены, что Савичева могла бы жить с дочерью и раз в год-два устраивать концертные туры.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Себя Савичева называет 100% артистом. Она утверждает, что не может жить без сцены. Якобы если она выберет дочь, то будет чувствовать себя несчастной. Савичевой хотелось бы всей семьей жить в Португалии и чтобы она сама изредка уезжала на гастроли в Россию, но пока так не получается. Дочь звезды живет с бабушкой и дедушкой и Савичева видит ее крайне редко из-за сложностей с пересечением границы.