«Мы однажды выпили»: как родился главный хит Шатунова «Белые розы»

«Мы однажды выпили вечером, я еду домой, а в голове звучит непонятная фраза. Что звучит, что за фраза, пришел домой и с этой фразой лег спать. Утром проснулся, выпил крепкого чая, сел за пианино и написал текст. Сначала черновой, потом на чистую написал красной пастой», — вспоминает друг покойного исполнителя Юрия Шатунова.