Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
39 минут назад

«Мы однажды выпили»: как родился главный хит Юрия Шатунова «Белые розы»

FBM.ru

Российский композитор Сергей Кузнецов на Youtube-канале Андрея Кудрявцева поведал историю создания главного хита музыкального коллектива «Ласковый май». Речь ведется о композиции «Белые розы», которую пела в свое время вся страна и до сих пор многие помнят её текст наизусть.

«Мы однажды выпили»: как родился главный хит Шатунова «Белые розы»
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Мы однажды выпили вечером, я еду домой, а в голове звучит непонятная фраза. Что звучит, что за фраза, пришел домой и с этой фразой лег спать. Утром проснулся, выпил крепкого чая, сел за пианино и написал текст. Сначала черновой, потом на чистую написал красной пастой», — вспоминает друг покойного исполнителя Юрия Шатунова.

Кузнецов признался, что данная песня родилась на одном дыхании буквально за пятнадцать минут. Сразу получились и мелодия, и текст.

В дальнейшем музыкальный деятель вместе с Владимиром Марьиным записали фонограмму для композиции, после чего Шатунов прибыл на студию и исполнил первый куплет. Результат пришелся по вкусу всем присутствующим, поэтому песне был дан зеленый свет.

Звёзды,Андрей Кудрявцев,Юрий Шатунов,Сергей Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители