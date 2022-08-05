«Мы однажды выпили»: как родился главный хит Шатунова «Белые розы»

Российский композитор Сергей Кузнецов на Youtube-канале Андрея Кудрявцева поведал историю создания главного хита музыкального коллектива «Ласковый май». Речь ведется о композиции «Белые розы», которую пела в свое время вся страна и до сих пор многие помнят её текст наизусть.
«Мы однажды выпили вечером, я еду домой, а в голове звучит непонятная фраза. Что звучит, что за фраза, пришел домой и с этой фразой лег спать. Утром проснулся, выпил крепкого чая, сел за пианино и написал текст. Сначала черновой, потом на чистую написал красной пастой», — вспоминает друг покойного исполнителя Юрия Шатунова.
Кузнецов признался, что данная песня родилась на одном дыхании буквально за пятнадцать минут. Сразу получились и мелодия, и текст.
В дальнейшем музыкальный деятель вместе с Владимиром Марьиным записали фонограмму для композиции, после чего Шатунов прибыл на студию и исполнил первый куплет. Результат пришелся по вкусу всем присутствующим, поэтому песне был дан зеленый свет.