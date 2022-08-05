Звезда «Ранеток» призналась, что растит особенного ребенка

Певица, экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова — дважды мама. Дочери знаменитости 3 августа исполнился один год. Артистка решила рассказать, что у девочки серьезные проблемы со здоровьем. За первый год жизни Ева прошла множество врачей, больниц и обследований. Женя Огурцова делает все возможное, чтобы помочь своей дочери. Она безумно любит девочку.
"Ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности. Но главное, что мы героически через все это проходили и еще будем проходить с полной любовью в сердце! Только любовь и принятие. И спасибо, что своим появлением ты наконец-то дала возможность понять, куда мне дальше идти и чем по жизни заниматься. И да, знаете чему учат дети с особенностью кроме принятия? Тому, что свои ожидания по поводу них полезно засунуть себе в одно место",
— поделилась артистка.
Напомним, Женя Огурцова была замужем за Анатолием Рамоновым. В 2015 году у них родился сын. Мальчика назвали Марком. В 2019 году певица приняла решение расстаться с мужем. Развод давался ей тяжело. Тогда артистка обвиняла бывшего супруга в том, что он оставил ее одну с сыном, у которого возникли проблемы со здоровьем. Но позже звезда обрела семейное счастье в браке с Николаем Осиповым.