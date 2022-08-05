Звезда «Ранеток» призналась, что растит особенного ребенка

"Ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности. Но главное, что мы героически через все это проходили и еще будем проходить с полной любовью в сердце! Только любовь и принятие. И спасибо, что своим появлением ты наконец-то дала возможность понять, куда мне дальше идти и чем по жизни заниматься. И да, знаете чему учат дети с особенностью кроме принятия? Тому, что свои ожидания по поводу них полезно засунуть себе в одно место",