Хакамада появилась на премьере фильма с молодым спутником

67-летняя Ирина Хакамада пришла на кинопремьеру в компании молодого спутника. Соответствующие снимки поступили в «Газету.Ru» от организаторов мероприятия.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувшую среду, 3 августа, в кинотеатре «Художественный» в Москве прошла премьера фильма «Убойный монтаж». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Ирина Хакамада. 67-летняя политесса и публицистка появилась на публике не одна, а с молодым спутником. Вдвоем они позировали светским фотографам.

В сентябре 2021 года Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа Владимира Сиротинского, главы образовательной онлайн-платформы для изучения иностранных языков LinguaLeo. Супруги познакомились в 1995 году в городе Давосе на востоке Швейцарии, а в 1997-м у них родилась особенная дочь Мария.