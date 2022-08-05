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23 минуты назад

Ирина Хакамада появилась на премьере фильма с молодым спутником

Газета.Ruиещё 1

67-летняя Ирина Хакамада пришла на кинопремьеру в компании молодого спутника. Соответствующие снимки поступили в «Газету.Ru» от организаторов мероприятия.

Хакамада появилась на премьере фильма с молодым спутником
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую среду, 3 августа, в кинотеатре «Художественный» в Москве прошла премьера фильма «Убойный монтаж». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Ирина Хакамада. 67-летняя политесса и публицистка появилась на публике не одна, а с молодым спутником. Вдвоем они позировали светским фотографам.

В сентябре 2021 года Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа Владимира Сиротинского, главы образовательной онлайн-платформы для изучения иностранных языков LinguaLeo. Супруги познакомились в 1995 году в городе Давосе на востоке Швейцарии, а в 1997-м у них родилась особенная дочь Мария.

Владимир Сиротинский был четвертым мужем Ирины Хакамады. До этого она была замужем за Валерием Котляровым, от которого у нее есть сын Даниил; предпринимателем Сергеем Злобиным и бывшим президентом инвестиционной компании «РИНАКО» Дмитрием Сухоненко.

Звёзды,Владимир Сиротинский,Сергей Злобин,Ирина Хакамада,
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