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23 минуты назад

Селену Гомес заметили в компании итальянского продюсера во время отдыха на яхте

Газета.Ru

Американскую певицу и актрису Селену Гомес заметили на яхте в Италии во время отдыха с итальянским продюсером. Об этом сообщает Daily Mail.

Селену Гомес заметили в компании итальянского продюсера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

30-летняя Селена Гомес наслаждается отпуском на юге Италии. Папарацци засняли американскую певицу и актрису на яхте в компании 34-летнего итальянского кинопродюсера Андреа Иерволино. Пара наслаждалась морской прогулкой — загорала на верхней палубе, ныряла в воду с борта судна, каталась на водных мотоциклах и «банане».

Селена Гомес и Андреа Иерволино познакомились в 2016 году на съемочной площадке фильма «И проиграли бой». В 2019-м Иерволино был замечен на вечеринке по случаю 27-летия Гомес.

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