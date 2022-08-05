Селену Гомес заметили в компании итальянского продюсера

Американскую певицу и актрису Селену Гомес заметили на яхте в Италии во время отдыха с итальянским продюсером. Об этом сообщает Daily Mail.

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30-летняя Селена Гомес наслаждается отпуском на юге Италии. Папарацци засняли американскую певицу и актрису на яхте в компании 34-летнего итальянского кинопродюсера Андреа Иерволино. Пара наслаждалась морской прогулкой — загорала на верхней палубе, ныряла в воду с борта судна, каталась на водных мотоциклах и «банане».