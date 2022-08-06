Супругу Шнурова заподозрили в рождении еще одного ребенка

В средствах массовой информации появилась новость о пополнении в семье музыканта Сергея Шнурова. По данным некоторых источников, супруга артиста Ольга Абрамова родила ребенка в клинике в Швейцарии.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По данным СМИ, некоторое время назад девушку видели вместе со Шнуровым на отдыхе. Тогда у Абрамовой можно было разглядеть округлившийся живот.

Сам Шнуров заявил, что в Швейцарию он не ездил, однако новость о рождении ребенка напрямую не опровергал, передает Пятый канал.

В июне телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что певец Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамович ждут еще одного ребенка.

Семья продолжает скрывать положение. Если информация окажется правдивой, для Шнурова это будет уже четвертый ребенок, для его жены — второй. Первенца от лидера группировки «Ленинград» Абрамова родила в июне 2021 года.