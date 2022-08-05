Семенович высказалась об эмиграции

Певица Анна Семенович в интервью изданию «А теперь внимание» заверила, что никогда не допускала даже мысли об эмиграции из России.

«Никогда даже не думала куда-то уезжать. Я родилась в России, в Москве. Я люблю свою страну, у меня тут живут все родственники, близкие, друзья», — подчеркнула Семенович.

Она напомнила, что долгое время завоевывала медали на спортивных соревнованиях как российская фигуристка. По словам певицы, она всегда знала, что будет жить только в «любимой стране». Исполнительница отметила, что любит путешествовать, но обычно возвращается обратно максимум через несколько недель.