Семенович высказалась об эмиграции

Певица Анна Семенович в интервью изданию «А теперь внимание» заверила, что никогда не допускала даже мысли об эмиграции из России.
«Никогда даже не думала куда-то уезжать. Я родилась в России, в Москве. Я люблю свою страну, у меня тут живут все родственники, близкие, друзья», — подчеркнула Семенович.
Она напомнила, что долгое время завоевывала медали на спортивных соревнованиях как российская фигуристка. По словам певицы, она всегда знала, что будет жить только в «любимой стране». Исполнительница отметила, что любит путешествовать, но обычно возвращается обратно максимум через несколько недель.
«Функции «уехать с Родины» просто не существует в моих «базовых настройках». Да, конечно, я люблю путешествовать по другим странам, городам, но максимум могу на 2-3 недели улететь», — резюмировала Семенович.