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26 минут назад

Семенович заявила, что никогда не задумывалась об эмиграции из России

Газета.Ru

Певица Анна Семенович в интервью изданию «А теперь внимание» заверила, что никогда не допускала даже мысли об эмиграции из России.

Семенович высказалась об эмиграции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Никогда даже не думала куда-то уезжать. Я родилась в России, в Москве. Я люблю свою страну, у меня тут живут все родственники, близкие, друзья», — подчеркнула Семенович.

Она напомнила, что долгое время завоевывала медали на спортивных соревнованиях как российская фигуристка. По словам певицы, она всегда знала, что будет жить только в «любимой стране». Исполнительница отметила, что любит путешествовать, но обычно возвращается обратно максимум через несколько недель.

«Функции «уехать с Родины» просто не существует в моих «базовых настройках». Да, конечно, я люблю путешествовать по другим странам, городам, но максимум могу на 2-3 недели улететь», — резюмировала Семенович.

Звёзды,Анна Семенович,
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