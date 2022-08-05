Андрей Губин пожаловался на новые проблемы в жизни

В 2005 году Андрей Губин ушел со сцены. Он сосредоточился на написании песен и продюсировании. Несколько лет назад стало известно, что Губин страдает от редкого заболевания – левосторонней прозопалгии. Андрей ежедневно испытывает острые боли, но лечения от этой болезни пока не существует.

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Течение заболевания усугубляют и внешние факторы. Так, певец очень сильно ощущает посторонние шумы. Губин неоднократно жаловался на своих соседей, которые постоянно делают ремонт в своих квартирах. Из-за этого певец даже вынужден арендовать жилье, имея в своем распоряжении квартиру.

Но даже когда ремонтные работы наконец-то закончились, мучения певца не прекратились. В интервью изданию Woman.ru Губин сообщил, что рядом с его домом началась стройка. Строители привезли технику, и теперь там стоит шум весь день.

«Метрах в двадцати от дома затеяли ремонт детской больницы. Говорят, надо потерпеть», – сообщает певец журналистам издания. – «Я живу тут 19 лет, и постоянно шумно. Это третья часть жизни человека. Ребята, дайте хоть чуть пожить! Нет — святое дело стройка — терпи. Так что терплю, никуда не уезжаю пока, в своей квартире живу».