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27 минут назад

John Legend рассказал о ссоре с Канье Уэстом из-за Трампа

Lenta.ru

Американский певец Джон Стивенс, известный под псевдонимом John Legend, рассказал, из-за чего прекратилась его дружба с рэпером Канье Уэстом. Его слова передает Variety.

John Legend рассказал о ссоре с Канье Уэстом из-за Трампа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как утверждает Стивенс, ссора между ним и рэпером возникла из-за политических взглядов Уэста. По словам John Legend, Канье поддерживал политика Дональда Трампа. Кроме того, Стивенс не одобрял решение бывшего приятеля баллотироваться в президенты США.

«Он [Уэст] был расстроен тем, что я не поддержал его, когда он баллотировался на пост президента США»,

— вспомнил Стивенс. С тех пор они с Канье перестали быть близкими друзьями.

Уэст сыграл большую роль в начале карьеры John Legend, пригласив его в свой лейбл GOOD Music. В 2004 году рэпер, выступая в качестве продюсера, помог Стивенсу выпустить дебютный альбом Get Lifted. Вместе исполнители записали несколько песен, включая It's Over, One Man Can Change the World, This Way.

Звёзды,Джон Стивенс,Дональд Трамп,
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