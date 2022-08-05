John Legend рассказал о ссоре с Канье Уэстом из-за Трампа

Американский певец Джон Стивенс, известный под псевдонимом John Legend, рассказал, из-за чего прекратилась его дружба с рэпером Канье Уэстом. Его слова передает Variety.

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Как утверждает Стивенс, ссора между ним и рэпером возникла из-за политических взглядов Уэста. По словам John Legend, Канье поддерживал политика Дональда Трампа. Кроме того, Стивенс не одобрял решение бывшего приятеля баллотироваться в президенты США.

«Он [Уэст] был расстроен тем, что я не поддержал его, когда он баллотировался на пост президента США»,

— вспомнил Стивенс. С тех пор они с Канье перестали быть близкими друзьями.