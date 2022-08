John Legend рассказал о ссоре с Канье Уэстом из-за Трампа

Уэст сыграл большую роль в начале карьеры John Legend, пригласив его в свой лейбл GOOD Music. В 2004 году рэпер, выступая в качестве продюсера, помог Стивенсу выпустить дебютный альбом Get Lifted. Вместе исполнители записали несколько песен, включая It's Over, One Man Can Change the World, This Way.