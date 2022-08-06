Соседов предложил молодым артистам перепеть хиты Шатунова

«Раньше были сложные мелодии, им не хватало легкости. Герои были масштабные: Зыкина, Магомаев, Пугачева, Ротару, Пьеха, а тут пришел простой парень и запел. Где-то фальшиво, по-детски, но он пришелся по душе, потому что он — герой из народа. Если песни полюбились, значит ошиблись те, кто думал, что это будет однодневным», — объяснил Соседов.