Соседов предложил молодым артистам перепеть хиты Шатунова

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил отдать песни Юрия Шатунова молодым артистам.
В интервью Telegram-каналу «Звездач» Соседов рассказал о своем отношении к сольному творчеству бывшего солиста «Ласкового мая». Он отметил, что феномен популярности Шатунова заключался в простоте его композиций.
«Раньше были сложные мелодии, им не хватало легкости. Герои были масштабные: Зыкина, Магомаев, Пугачева, Ротару, Пьеха, а тут пришел простой парень и запел. Где-то фальшиво, по-детски, но он пришелся по душе, потому что он — герой из народа. Если песни полюбились, значит ошиблись те, кто думал, что это будет однодневным», — объяснил Соседов.
По мнению критика, композиции Шатунова должны продолжать жить и выступил с предложением отдать их юным артистам. Против этой инициативы выступил бывший директор Шатунова, Аркадий Кудряшов.