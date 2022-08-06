«Препараты перестают действовать»: что известно о состоянии Заворотнюк

К сожалению, последние три года жизни Анастасии Заворотнюк прошли в страшных мучениях. Артистка узнала о четвертой стадии рака и приложила максимум усилий, чтобы победить страшное заболевание. Анастасии удалось выйти в ремиссию! Но на днях в Сети начали писать, что прогнозы актрисы совсем неутешительные.

Сейчас близкие всячески избегают разговоров о состоянии звездной няни. Они полностью огородили ее от общения с прессой и коллегами. Несмотря на это, информация об Анастасии все равно просачивается на просторы Сети. Например, дочь актрисы у себя в микроблоге не скрывает, что мать проходит серьезное лечение. Правда, больше никаких фактов она не рассказала. Из этого послания стало ясно – рак не дремлет! А на днях Алексей Еремин сообщил о критическом состоянии Заворотнюк. По его словам, никакая терапия ей не помогает.