Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
11 минут назад

Вдова Караченцова утверждает, что стала жертвой порчи

Мария Каткова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что становилась жертвой порчи. Она уверена, что темной магией промышляли поклонницы ее супруга. Об этом сообщает портал Prozvezd.

Вдова Караченцова утверждает, что стала жертвой порчи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поргина рассказала, что случайно попала к одному известному врачевателю в Тель-Авиве. Она рассказала ему, что ее преследуют тревожные ощущения и число 24. Тогда врачеватель дал ей таблетки и пообещал, что все пройдет.

24 числа она вернулась в Москву, но после приземления упала с трапа самолета и сломала ногу в трех местах. Когда она рассказала об этом врачевателю, он пояснил, что Поргина должна была умереть от черепно-мозговой травмы, а таблетки ее спасли.

Она пришла к выводу, что на нее наложили порчу поклонницы Караченцова. По ее мнению, они причастны и к роковой аварии, которая произошла в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались.

Звёзды,Пит Дэвидсон,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители