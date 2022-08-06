Вдова Караченцова утверждает, что стала жертвой порчи

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что становилась жертвой порчи. Она уверена, что темной магией промышляли поклонницы ее супруга. Об этом сообщает портал Prozvezd.

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Поргина рассказала, что случайно попала к одному известному врачевателю в Тель-Авиве. Она рассказала ему, что ее преследуют тревожные ощущения и число 24. Тогда врачеватель дал ей таблетки и пообещал, что все пройдет.

24 числа она вернулась в Москву, но после приземления упала с трапа самолета и сломала ногу в трех местах. Когда она рассказала об этом врачевателю, он пояснил, что Поргина должна была умереть от черепно-мозговой травмы, а таблетки ее спасли.

Она пришла к выводу, что на нее наложили порчу поклонницы Караченцова. По ее мнению, они причастны и к роковой аварии, которая произошла в 2017 году.