Клинтон одобрила роман Купера с ее помощницей

Хиллари Клинтон публично «благословила» роман своей помощницы Хумы Абедин с голливудским актером Брэдли Купером.

О романе политической активистки и звезды «Аллеи кошмаров» стало известно после проведения Met Gala-2022. Как сообщают гости вечера, Хума и Брэдли пришли на мероприятие как пара, хоть и не позировали вместе на красной дорожке. Page Six сообщает, что познакомила звезд главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

На новость о романе своей помощницы и голливудского актера отреагировала Хиллари Клинтон, которая однажды сказала про Хуму следующее: «У меня есть только одна дочь, но если бы у меня была вторая, это была бы Хума».