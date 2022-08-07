Звезда Comedy Woman опубликовала фото без макияжа после родов

Звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева опубликовала в сети свое фото без макияжа, показав опухшее лицо с морщинами после третьих родов.
Артистка призвала не верить отредактированным фото некоторых звезд, недавно ставших матерями. Она объяснила, что чаще всего женщины в первое время после родов выглядят уставшими и замученными, и это нормально.
«Все, кто рыдает, выгребает, смеется, потом истерит, орет и снова счастлив до безумия, а потом на дне без эмоциональных сил… Я с вами!» — описала свое состояние Медведева.