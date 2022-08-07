Иракли "переименовал" хит "Лондон-Париж" в "Волга-Иртыш"

«В этом есть часть юмора, юмор спасает от драматических ситуаций и грусти. Это был интерактив, официально песня не будет перепеваться. Как она была, так она и есть. Она не политична. Я считаю, что нельзя политизировать искусство и спорт, к сожалению, сегодня происходит иногда иначе. Но воспринимать это все безболезненно можно, когда есть долька юмора. Хотя, действительно, происходят вещи, от которых несмешно. Это был интерактивчик, который люди восприняли с юмором. Ну, значит шутка зашла», — сказал он.