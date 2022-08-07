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1 час назад

Певец Иракли "переименовал" хит "Лондон-Париж" в "Волга-Иртыш"

Газета.Ruиещё 1

Певец Иракли Пирцхалава в ходе своего концерта в Екатеринбурге в шутку предложил слушателям новый вариант своего хита «Лондон-Париж» — музыкант объяснил, что в связи с импортозамещением переименовал песню в «Волга-Иртыш». В комментарии «Подъему» артист уточнил, что официальной перезаписи композиции ждать не стоит.

Иракли "переименовал" хит "Лондон-Париж" в "Волга-Иртыш"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В этом есть часть юмора, юмор спасает от драматических ситуаций и грусти. Это был интерактив, официально песня не будет перепеваться. Как она была, так она и есть. Она не политична. Я считаю, что нельзя политизировать искусство и спорт, к сожалению, сегодня происходит иногда иначе. Но воспринимать это все безболезненно можно, когда есть долька юмора. Хотя, действительно, происходят вещи, от которых несмешно. Это был интерактивчик, который люди восприняли с юмором. Ну, значит шутка зашла», — сказал он.

Иракли стал широко известен в России после участия в проекте «Фабрика звезд». На его счету такие хиты, как «Капли абсента», «Я с тобой», «Луна» и «Вова-чума».

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