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41 минуту назад

Меган Маркл встретила свой 41-й день рождения в уединении

Mainstyle

Несколько дней назад Меган Маркл отпраздновала свой «личный Новый год», или, говоря простым языком, день рождения. Герцогине исполнился 41 год, и многим королевским поклонникам стало интересно, как и с кем провела Сассекская такой важный для неё день.

Меган Маркл встретила свой 41-й день рождения в уединении
Фото: MainstyleMainstyle

«Меган Маркл провела свой 41-й день рождения так, как она умеет, — с людьми, которых она любит больше всего», — сообщают источники.

А вот представители герцога и герцогини Сассекских сообщили что «в этом году Сассекская отметила день рождения со своей семьёй и дорогими друзьями, в довольно узком кругу». Очевидно, что после насыщенной командировки в Нью-Йорк Меган решила отдохнуть от громких вечеринок и мероприятий, поэтому провела свой личный праздник, вероятно, в компании супруга принца Гарри, детей Арчи и Лили, а также с мамой Дорией Рэгланд

Предполагается, что к частной вечеринке Сассекских присоединились и близкие друзья семьи. Стоит отметить, что в своих недавних интервью сам принц Гарри говорил о том, что США стали для него вторым домом, где его семью «приняли с распростёртыми объятиями».

К слову, в этом году семья Сассекских отпраздновала четырёхлетие со дня свадьбы, доказав всем наперекор, что их любовь с Меган остаётся крепкой, несмотря на все препятствия. Гарри лично обратился к своей супруге во время выступления на конференции Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённой международному Дню Нельсона Манделы. Перед десятками политиков, деятелей культуры и специалистов разных сфер герцог назвал Меган своей «родственной душой».

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