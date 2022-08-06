«Я его бросила!»: Подольская раскрыла правду о Преснякове

В шоу-бизнесе редко можно встретить «долгоиграющую» парочку, где люди искренне любят и поддерживают друг друга. Всё чаще и чаще мы наблюдаем пиар-романы ради хайпа, а также выяснения отношений в эфирах ток-шоу. Одним из таких примеров является брак Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

Они познакомились в 2000-ых. Музыканту очень понравилась эффектная девушка, которая к тому моменту успела уже принять участие в музыкальном проекте «Фабрика звезд» и покорить всех своим талантом.

Когда Владимир познакомился с Натальей, он ещё состоял в отношениях с дизайнером Еленой Ленской. Осознав это, Подольская отвергла артиста и заявила, что не хочет быть разлучницей в их семье.

Спустя время они встретились вновь и больше уже не расставались! Роман Преснякова и Подольской начался в 2005 году.

«Пять лет овощ зрел. Матросил меня пять лет, прежде чем пожениться. Кошмар. В начале мы расставались. Мы встречались пару месяцев, а потом я его бросила, потому что он был официально женат, а для меня быть разлучницей в 23 года было нереально», — призналась певица в интервью для программы «Света вокруг света».

Сейчас звездная пара воспитывает двух сыновей — Артемия и Ивана. Наталья успевает и семье время уделять, и продолжать свою творческую деятельность. На многочисленные слухи о расставании они предпочитают не реагировать. Конечно, семейная жизнь не может быть всегда «гладкой».