Стилист оценила вид Барановской: «Платье сильнее Юлии»

«Платье ведущей идет, подчеркивает ее фигурку, а разрез непринужденно демонстрирует ногу, которая на контрасте с объемным платьем кажется очень стройной и хрупкой, подчеркивая стройность и хрупкость Юлии. Так что, проблема не в платье, а в том, что Юлия, видимо, демонстрирует не себя в платье, а платье, поэтому и не стала себя особо украшать. А такие царственные образы требуют украшательств, поскольку, это не повседневный образ, а наряд», - заключила эксперт.