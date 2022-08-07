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1 час назад

Стилист оценила вид Барановской в царственном наряде: «Платье сильнее Юлии»

Экспресс газета

37-летняя телеведущая любит удивлять поклонников стильными образами. Недавно звезда эфира продемонстрировала в своем микроблоге вечерний наряд пурпурного оттенка фиолетового цвета. Однако некоторые подписчики отметили, что он ей не идет – мол, слишком длинный для невысокой Юлии Барановской. Своим мнением с «Экспресс газетой» поделилась эксперт.

Стилист оценила вид Барановской: «Платье сильнее Юлии»
Фото: Экспресс-газетаЭкспресс-газета

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что теледива предстала в платье королевы с рукавами в пол с прорезями для рук. По ее словам, такие прорези на рукавах вошли в моду вместе с модой на кейпы. Эксперт добавила, что и фасон платья имеет такую же четкую линию плеча как у кейпа, поэтому, когда руки будут опущены, платье будет смотреться как платье-кейп.

Экспресс-газета

«Королевского шика добавляет и пурпурный оттенок фиолетового цвета», - высказалась специалист.

Но есть у образа Юлии Барановской и недостатки.

«Раз уж примеряешь на себя царственный образ, то нужно это обыграть. Чтобы получилась целостная картинка, нужно было добавить украшения и сделать прическу, поскольку хвостик простит. А так... платье сильнее Юлии, за ним ее не видно», - заявила стилист.

При этом в целом Лариса Тимиряева оценила образ как удачный.

«Платье ведущей идет, подчеркивает ее фигурку, а разрез непринужденно демонстрирует ногу, которая на контрасте с объемным платьем кажется очень стройной и хрупкой, подчеркивая стройность и хрупкость Юлии. Так что, проблема не в платье, а в том, что Юлия, видимо, демонстрирует не себя в платье, а платье, поэтому и не стала себя особо украшать. А такие царственные образы требуют украшательств, поскольку, это не повседневный образ, а наряд», - заключила эксперт.

Звёзды,Юлия Барановская,
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