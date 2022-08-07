«Внутри сидел монстр»: Пресняков о натуре Орбакайте

Отношения Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова были далеки от идеала. Между тем начало их романа было красивым.

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Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков впервые встретились в 1986 году на концерте Лаймы Вайкуле. На тот момент артисту было всего 18 лет, а дочери Аллы Пугачевой - 15. «Я заочно в нее был влюблен. По телевизору видел интервью, и меня подкосило тогда то, что в принципе девочка из известной семьи, настолько скромная, настолько обаятельная», - рассказал Владимир Пресняков в свежем интервью.

Не последнюю роль в зарождении отношений Преснякова и Орбакайте сыграла Пугачева. Однажды за кулисами Примадонна рассказала Владимиру, что ее дочь увлечена им и говорит о нем постоянно.

«И потом приходит Кристи. Я узнал, что она мною интересуется. Мне это дало привилегию небольшую. Но было настолько все «хрустально» в отношениях. Я никогда не забуду. Меня поражала скромность ее, воспитанность, прибалтийская сдержанность», - поделился артист.

Впрочем, как потом выяснил Пресняков, Орбакайте была не такой уж тихоней. Мало кто знал об истинной натуре наследницы Примадонны. «Внутри сидел монстр», - с юмором отметил Владимир. Он вспомнил, как после очередного свидания пошел провожать Кристину. На улице было холодно, кругом гололед. В самый волнительный момент, когда они тянулись друг к другу для поцелуя, Орбакайте поскользнулась и рухнула на землю. После падения дочь Пугачевой разразилась матерщиной. В этот позорный момент, отметил Пресняков, он понял, что влюбился в Орбакайте еще сильнее.