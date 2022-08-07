Ваенга в струящемся платье произвела фурор

В последнее время 45-летняя звезда шансона стала чуть ближе к собственным поклонникам. Елена активно делится личными фотографиями в соцсети.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Ваенга больше не стесняется публиковать свои снимки. Певица охотно показывает сына и мужа в соцсети, а еще чаще хвастается своими нарядами. Так недавно артистка удивила поклонников нежным образом.

Исполнительница хита «Курю» вышла в свет в белом струящемся платье с черным бантом на груди. Дополнила образ Елена маленькой черной сумочкой и длинными серьгами. Волосы звезда убрала в тугой хвост.

Экспресс-газета

Народ от вида своей любимицы обомлел. Люди оставили под постом десятки комментариев, среди них не нашлось ни одного негативного. «Это очень красиво и женственно!»; «Как же вашей фигуре идут такие женственные силуэты платьев»; «Вы очень красивая и талантливая. Но главное - простая, без понтов. Платье, сумочка, макияж - выше похвал. Но Вы и в теплице мне очень нравитесь»; «Неописуемой красоты женщина»; «Безупречный вкус - элегантно, стильно, великолепно», — написали фанаты Ваенги.

В последнее время певица выбирает скрывающие живот наряды

Напомним, Елена Ваенга счастлива в браке с музыкантом Романом Садырбаевым. В 2012 году году певица впервые стала мамой. Елена родила сына, которого назвали Иваном. Замуж за Романа певица вышла, когда их сыну было четыре года.