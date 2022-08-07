Ваенга в струящемся платье произвела фурор

В последнее время 45-летняя звезда шансона стала чуть ближе к собственным поклонникам. Елена активно делится личными фотографиями в соцсети.
Ваенга больше не стесняется публиковать свои снимки. Певица охотно показывает сына и мужа в соцсети, а еще чаще хвастается своими нарядами. Так недавно артистка удивила поклонников нежным образом.
Исполнительница хита «Курю» вышла в свет в белом струящемся платье с черным бантом на груди. Дополнила образ Елена маленькой черной сумочкой и длинными серьгами. Волосы звезда убрала в тугой хвост.
Народ от вида своей любимицы обомлел. Люди оставили под постом десятки комментариев, среди них не нашлось ни одного негативного. «Это очень красиво и женственно!»; «Как же вашей фигуре идут такие женственные силуэты платьев»; «Вы очень красивая и талантливая. Но главное - простая, без понтов. Платье, сумочка, макияж - выше похвал. Но Вы и в теплице мне очень нравитесь»; «Неописуемой красоты женщина»; «Безупречный вкус - элегантно, стильно, великолепно», — написали фанаты Ваенги.
В последнее время певица выбирает скрывающие живот наряды
Напомним, Елена Ваенга счастлива в браке с музыкантом Романом Садырбаевым. В 2012 году году певица впервые стала мамой. Елена родила сына, которого назвали Иваном. Замуж за Романа певица вышла, когда их сыну было четыре года.
Сейчас ходят слухи, что Ваенга вновь находится в положении. На свежих снимках артистки народ рассмотрел сильно округлившийся животик. Певица пока не подтвердила новости, но и не спешит их опровергать.