Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

«Неописуемой красоты женщина»: Ваенга в струящемся платье произвела фурор

Экспресс газета

В последнее время 45-летняя звезда шансона стала чуть ближе к собственным поклонникам. Елена активно делится личными фотографиями в соцсети.

Ваенга в струящемся платье произвела фурор
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Ваенга больше не стесняется публиковать свои снимки. Певица охотно показывает сына и мужа в соцсети, а еще чаще хвастается своими нарядами. Так недавно артистка удивила поклонников нежным образом.

Исполнительница хита «Курю» вышла в свет в белом струящемся платье с черным бантом на груди. Дополнила образ Елена маленькой черной сумочкой и длинными серьгами. Волосы звезда убрала в тугой хвост.

Экспресс-газета

Народ от вида своей любимицы обомлел. Люди оставили под постом десятки комментариев, среди них не нашлось ни одного негативного. «Это очень красиво и женственно!»; «Как же вашей фигуре идут такие женственные силуэты платьев»; «Вы очень красивая и талантливая. Но главное - простая, без понтов. Платье, сумочка, макияж - выше похвал. Но Вы и в теплице мне очень нравитесь»; «Неописуемой красоты женщина»; «Безупречный вкус - элегантно, стильно, великолепно», — написали фанаты Ваенги.

В последнее время певица выбирает скрывающие живот наряды

Напомним, Елена Ваенга счастлива в браке с музыкантом Романом Садырбаевым. В 2012 году году певица впервые стала мамой. Елена родила сына, которого назвали Иваном. Замуж за Романа певица вышла, когда их сыну было четыре года.

Сейчас ходят слухи, что Ваенга вновь находится в положении. На свежих снимках артистки народ рассмотрел сильно округлившийся животик. Певица пока не подтвердила новости, но и не спешит их опровергать.

Звёзды,Елена Ваенга,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители