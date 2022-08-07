Миддлтон появилась на публике после слухов о разводе

Герцогиня Кембриджская старается сохранить лицо после того, как миру стало известно, что ее брак рушится.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

История их любви многим может показаться сказкой. Кейт и Уильям познакомились во время учебы в университете, несколько раз расставались, но судьба снова сводила их вместе. В октябре 2010 года принц сделал предложение своей возлюбленной. Встав на одно колено, Уильям надел на безымянный палец Кейт кольцо с сапфиром, которое принадлежало его матери принцессе Диане.

Видео дня

Спустя год они поженились. За королевской свадьбой наблюдал весь мир, девушки вздыхали, мечтая о такой же любви или хотя бы о таком же волшебном платье, как у Кейт. В 2013 году у пары появился первенец, потом Миддлтон родила Уильяму еще двоих наследников. Каждый раз во время беременности Кейт рисковала жизнью, ведь она страдает гиперемезисом.

Но сказочным брак герцогини Кембриджской казался лишь со стороны. Как утверждают британские таблоиды, принц Уильям несколько лет изменяет своей жене. Причем за годы брака внук Елизаветы II якобы сменил несколько любовниц. Газеты с особо буйной фантазией писали, что Уильям и вовсе запил. Среди главных фавориток принца таблоиды называют его давнюю подругу Джекку Крейг и маркизу Роуз Хэнбери. Примечательно, что обе дамы уже давно счастливы в браке.

Кейт явно изматывают слухи вокруг ее семьи. Герцогине все сложнее ограждать подрастающих детей от сплетен. Но, что бы не писали об отношениях Кейт и Уильяма таблоиды, Кембриджи выходят на публику и широко улыбаются.

Очередной скандал разразился перед Играми Содружества, на которых обязательно должны были присутствовать Кейт и Уильям с малышкой Шарлоттой. Отменить визит королевские особы могут только в чрезвычайном случае, поэтому Миддлтон пришлось надеть свой самый лучший наряд, и несколько часов общаться с публикой, изображая счастье.