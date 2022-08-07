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2 часа назад

Раскрыты способы быстрого похудения Меган Маркл после вторых родов

Вечерняя Москва

Супруге принца Гарри Меган Маркл удалось избавиться от лишних килограммов, которые она набрала во время второй беременности, при помощи режима сна и здоровых привычек.

Раскрыты способы быстрого похудения Маркл после вторых родов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

После появления на свет дочери Лилибет в прошлом году на герцогиню Сассекскую обрушилась критика поклонников по поводу избыточного веса.

Тогда Маркл приняла решение привести себя в форму при помощи йоги и пилатеса. Однако в быстром похудении ей помогли не только физические упражнения, но и смена привычного образа жизни.

Так, жена принца Гарри сконцентрировалась на правильном режиме дня и достаточном количестве сна. Она начала придерживается правила «золотой час», которое подразумевает полное расслабление перед отходом в кровать.

Кроме того, герцогиня исключила из своего рациона кофе, а после 16:00 она вместе с супругом пьет исключительно полезные и натуральные соки, передает Woman.ru.

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