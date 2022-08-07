Раскрыты способы быстрого похудения Маркл после вторых родов

Супруге принца Гарри Меган Маркл удалось избавиться от лишних килограммов, которые она набрала во время второй беременности, при помощи режима сна и здоровых привычек.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

После появления на свет дочери Лилибет в прошлом году на герцогиню Сассекскую обрушилась критика поклонников по поводу избыточного веса.

Тогда Маркл приняла решение привести себя в форму при помощи йоги и пилатеса. Однако в быстром похудении ей помогли не только физические упражнения, но и смена привычного образа жизни.

Так, жена принца Гарри сконцентрировалась на правильном режиме дня и достаточном количестве сна. Она начала придерживается правила «золотой час», которое подразумевает полное расслабление перед отходом в кровать.