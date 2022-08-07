Раскрыты способы быстрого похудения Маркл после вторых родов

Супруге принца Гарри Меган Маркл удалось избавиться от лишних килограммов, которые она набрала во время второй беременности, при помощи режима сна и здоровых привычек.
После появления на свет дочери Лилибет в прошлом году на герцогиню Сассекскую обрушилась критика поклонников по поводу избыточного веса.
Тогда Маркл приняла решение привести себя в форму при помощи йоги и пилатеса. Однако в быстром похудении ей помогли не только физические упражнения, но и смена привычного образа жизни.
Так, жена принца Гарри сконцентрировалась на правильном режиме дня и достаточном количестве сна. Она начала придерживается правила «золотой час», которое подразумевает полное расслабление перед отходом в кровать.
Кроме того, герцогиня исключила из своего рациона кофе, а после 16:00 она вместе с супругом пьет исключительно полезные и натуральные соки, передает Woman.ru.