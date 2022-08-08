Брежнева намекнула на развод с Меладзе

оссийская и украинская певица Вера Брежнева намекнула на расставание с мужем Константином Меладзе.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Судьба всегда предлагает тебе два альтернативных варианта — тот, который тебе следовало бы выбрать, и тот, который ты выбираешь. Когда выбираешь умом, не расстраивайся в итоге, что не чувствуешь счастья. Чтобы чувствовать счастье, надо идти за чувствами. Сейчас иду только за сердцем, за чувствами, — написала она под одной из своих публикаций в соцсетях.

По слухам, причиной разрыва супругов стали политические разногласия. Так, после начала спецоперации на Украине Брежнева переехала в Польшу и начала помогать беженцам, но позже вместе с мужем перебралась в Италию, пишет Пятый канал.